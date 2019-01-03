الحكومة الكونغولية: حظر الإنترنت يهدف لمنع نشر نتائج غير رسمية للانتخابات



كينشاسا (أ ش أ)

قال وزير الإعلام في الكونغو الديمقراطية لامبرت مندي، إن قرار حظر الإنترنت في البلاد خطوة مهمة بهدف منع نشر نتائج غير رسمية خاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، عن الوزير دعوته لجميع الذين يعملون في مجال الإعلام مقاومة إغراء بث النتائج، معربًا عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى تحريف النتائج.

وتابع الوزير الكونغولي قائلًا: "الحكومة قامت بما يفترض أن تفعله في مثل هذه الظروف".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في 6 يناير الجاري.