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    النيجر: قواتنا المسلحة قتلت 287 مسلحا من "بوكو حرام"

    04:37 م الخميس 03 يناير 2019
    النيجر: قواتنا المسلحة قتلت 287 مسلحا من "بوكو حرام"

    أرشيفية

    نيامي - (د ب أ):

    أفادت تقارير، بقيام القوات المسلحة في النيجر بقتل 287 مسلحا ينتمون لجماعة "بوكو حرام" الارهابية.

    وقالت وزارة الدفاع إن هناك عمليات جوية وبرية منذ يوم الجمعة الماضي، ضد أعضاء الميليشيا المسلحة في منطقة ديفا الواقعة في جنوب البلاد، على الحدود مع نيجيريا.

    وكان المسلحون يخططون لشن العديد من الهجمات هناك، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع، كالا موتاري، اليوم الخميس.

    ويشار إلى أن "بوكو حرام" تنشط بصورة رئيسية في شمال شرق نيجيريا، وقد قتلت أكثر من 20 ألف شخص منذ عام 2009.

    ويواصل الأصوليون الإسلاميون شن هجمات في المناطق المجاورة بالنيجر والكاميرون وتشاد.

    القوات المسلحة النيجر جماعة بوكو حرام الارهاب

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