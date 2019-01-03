وزير يمني ينتقد قوات محلية مدعومة من التحالف العربي

صنعاء - (د ب أ):

وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، صالح الجبواني، اليوم الخميس، انتقادات حادة لقوات محلية مدعومة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقال- في تصريحات لقناة بلقيس الفضائية اليمنية الأهلية:"إن هناك أخطاء كبيرة وحسابات خاطئة لعناصر التحالف العربي الموجودين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد".

وأضاف أن" التحالف لم يضبط القوات التي تحت إمرته في عدن" مشيرا إلى أن هناك نقاط تفتيش تبدأ من داخل مدينة عدن وحتى محافظة الضالع.

وأشار إلى أن "هذه النقاط(حواجز أمنية)، تعيق حركة التجارة والشاحنات والمواطنين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي جماعة الحوثي منذ مارس 2015، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.