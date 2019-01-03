دبي: انطلاق أكبر بطولة عربية للصيد بالصقور بجوائز 10 ملايين دولار

دبي- (د ب أ):

انطلقت في دبي منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور، التي توصف بأنها "أكبر بطولة عربية لهُواة ومُحترفي الصيد بالصقور".

وقال منظمون للبطولة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إن البطولة تعد الأكبر عربيا من حيث عدد المشاركين ومن حيث الجوائز التي ينالها الفائزون وتزيد على 35 مليون درهم ( 9.5 ملايين دولار).

ينظم البطولة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، ومن المتوقع أن يزيد عدد المتنافسين على ألف شخص من هواة تربية الصقور والصيد بها.

وقال راشد مبارك بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إن البطولة تهدف إلى حماية رياضة الصيد بالصقور، ونقلها للأجيال الجديدة باعتبارها من التراث الأصيل لدولة الإمارات ودول الخليج.

وأضاف أن هذه البطولة لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم، بالنظر إلى مستوى التنظيم والدعم الفني والإلكتروني والخدمات التي يقدمها فريق العمل وعدد جولات التنافس والجوائز التي تم رصدها وعدد الفائزين.

وقالت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في المركز إن البطولة سوف تستمر يوميا، وتختتم يوم 16 يناير الجاري، مشيرة إلى أن المركز يتطلع لتحقيق الهدف من إقامة هذه البطولة بإبراز تراث الإمارات العريق وتعزيز رياضات الأجداد التي يتناقلها الآباء والأبناء.

وذكرت أن البطولة تقام في هذا الوقت من كل عام، وتشهد زيادة سنوية في عدد المشاركين، الذين يستعدون لها قبل وقت طويل، طمعا في تحقيق الفوز.