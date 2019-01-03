السعودية : اختتام تمرين بحري لتعزيز أمن البحر الأحمر بمشاركة 7 دول

الرياض- (د ب أ):

اختتمت سبع دول مطلة على البحر الأحمر التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر1) بالأسطول الغربي في السعودية والذي ركز على تعزيز أمن البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي ورؤساء هيئة أركان القوات المشاركة وقادة القوات البحرية للدول المشاركة، رعوا اليوم الخميس اختتام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 1) وذلك في قيادة الأسطول الغربي.

وأضافت "واس" أن التمرين جرى بمشاركة الدول المطلة للبحر الأحمر وهي السعودية، والأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ،والصومال" وشمل عددا من السيناريوهات المتنوعة، التي من شأنها رفع القدرة القتالية لمختلف العمليات البحرية وكذلك توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة .

وأوضح مدير التمرين العميد الركن علي بن أحمد الغانمي أنه يشارك في هذا التمرين العديد من القطع البحرية كالسفن والزوارق والمشاة والقوات الخاصة والغواصين بمشاركة من القوات الجوية السعودية بطائرات التايفون، إضافة لمشاركة قطاع حرس الحدود السعودي بمجموعة من الزوارق وسفن الدول المشاركة داخل البحر والتدريب على الرماية على الأهداف البحرية والجوية بالإضافة إلى عدة فعاليات في الميناء وكذلك التدريب على المشبهات.