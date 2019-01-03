الحكومة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف تضييق إسرائيل على الأسرى

رام الله/غزة- (د ب أ):

طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، الخميس، بتدخل دولي لوقف تضييق إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

ونددت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، بتبني لجنة شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان سلسلة من الخطوات للتضييق على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وحثت الحكومة المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة على "ممارسة دورها وتحمّل مسؤولياتها لحماية الأسرى الفلسطينيين ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم".

كما طالبت بـ "إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين"، مُحذرة من "حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية".

وفي السياق ، نظمت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اعتصاما قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنديد بإجراءات إسرائيل الجديدة بحق الأسرى.

ورفع المعتصمون صورا لقدامى الأسرى في سجون إسرائيل ولافتات مكتوبة تطالب بتدخل دولي من أجل الإفراج عنهم ووقف أي إجراءات للتضييق عليهم داخل السجون.

وحذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، في كلمة ممثلة عن لجنة الأسرى، من بدء تطبيق هذه الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا إياها بمثابة "إعلان حرب".