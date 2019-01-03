واشنطن ستجري أول مناورات صاروخية قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية

(أ ف ب):

ذكرت صحيفة يابانية الخميس أن الجيش الأمريكي سينظم خلال العام الجاري أول مناورات له بصواريخ حول جزيرة أوكيناوا في إطار سعيه لتطويق تطلعات الصين المتزايدة.

وقالت صحيفة "سنكاي شيمبون" دون أن تذكر مصادرها إن الجيش الأمريكي أبلغ نظيره الياباني بخططه لنشر صواريخ أرض بحر في جزيرة أوكيناوا التي تتسم بأهمية استراتيجية له خلال العام الجاري خلال أول مناورات من هذا النوع مع حليفته اليابان.

وأضافت أن المناورات تشمل قاذفة صواريخ متنقلة تعتبر إجراء مضادا لمواجهة أي هجمات محتملة من صواريخ بالستية صينية أرض بحر.

في السنوات الأخيرة، اقتربت سفن حربية صينية مرات عدة من أوكيناوا التي يتمركز فيها الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في اليابان.

ويقول الخبراء إن التحركات البحرية المتزايدة للصين جزء من خطة لفرض سيطرة على المياه داخل منطقة تعرف باسم "سلسلة الجزر الأولى" وتربط بين أوكيناوا وتايوان والفيليبين.

ويعتقد محللون أن الصين تسعى لإنهاء الهيمنة العسكرية الأمريكية في غرب المحيط الهادىء عبر فرض سيطرتها على سلسلة الجزر الثانية التي تربط بين جزرتي أوغاساوارا في جنوب اليابان وأرض غوام الأميركية وإندونيسيا.

ويثير تعزيز الصين قدراتها العسكرية قلق جاراتها بما فيها اليابان التي قال وزير دفاعها العام الماضي إن الصين "صعدت من جانب واحد" نشاطاتها العسكرية في العام الذي سبقه.

وتؤكد بكين أن نشاطاتها تقتصر على الدفاع عن النفس.