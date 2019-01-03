السلطات الصينية تنفذ حكم الاعدام بحق "جاك السفاح الصيني"

بكين- (د ب أ):

نفذت السلطات الصينية حكم الاعدام بحق قاتل مدان، اشتهر في وسائل الاعلام المحلية باسم "جاك السفاح الصيني".

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه قد جرى اليوم الخميس تنفيذ عقوبة الاعدام التي كانت قد أُعلنت في مارس الماضي.

ويشار إلى أن الرجل، 53 عاما، كان قد قتل 10 نساء وفتاة، خلال الفترة بين 1988 و2002.

وعلى الرغم من أن الشرطة قد جمعت أكثر من 100 ألف من بصمات الاصابع وعينات من الحامض النووي (دي. إن. إيه)، إلا إنه لم يتم التمكن من ضبط الجاني لسنوات، حتى تسببت عينة حامض نووي تخص عم القاتل – الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة تلقي رشوى – في قيادة المحققين إليه.

يذكر أن الصين لا تقدم أي بيانات رسمية حول أعداد الاشخاص الذين يتم الحكم عليهم بالاعدام سنويا.

وتقدر منظمة العفو الدولية أن هناك أحكاما بالاعدام يتم تنفيذها في الصين أكثر من إجمالي الحالات في باقي أنحاء العالم.