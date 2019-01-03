الخارجية تنعي ضحايا انهيار مبنى سكني في ماجنيتاجورسك الروسية

القاهرة- (مصراوي):

أعربت الخارجية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماجنيتاجورسك وسط روسيا، مما أسفر عن وفاة مواطنين أبرياء وإصابة آخرين، فضلا عن عدد من المفقودين.

وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم، على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في تلك المحنة الأليمة، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين.