  • عاجل:"ابعد عن العقارات".. كيف تستثمر أموالك خلال 2019؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    الخارجية تنعي ضحايا انهيار مبنى سكني في ماجنيتاجورسك الروسية

    12:30 م الخميس 03 يناير 2019
    الخارجية تنعي ضحايا انهيار مبنى سكني في ماجنيتاجورسك الروسية

    أرشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعربت الخارجية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماجنيتاجورسك وسط روسيا، مما أسفر عن وفاة مواطنين أبرياء وإصابة آخرين، فضلا عن عدد من المفقودين.

    وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم، على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في تلك المحنة الأليمة، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين.

     

    انهيار مبنى سكني وزارة الخارجية مدينة ماجنيتاجورسك روسيا

    الخبر التالى:

    الرئيس السوداني: نتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان