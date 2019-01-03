السعودية: انعقاد أولى جلسات محاكمة المُدانين بمقتل خاشقجي

القاهرة- (مصراوي):

عقدت النيابة العامة السعودية، الخميس، أولى جلسات محاكمة 11 مُدانًا بمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في المحكمة الجزائرية بمدينة الرياض.

خلال الجلسة، حضر مُحامو المُدانين الـ11 بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" المُقرّبة من الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هؤلاء المُدانين (5) موقوفين طالب الادعاء السعودي بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعًا نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها.

وتم منح الموقوفين الخمسة من المُهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وقُتلَ خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية، مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.

وكانت النيابة السعودية أعلنت منتصف نوفمبر الماضي أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

وألقت السلطات القبض على 21 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، ووجّهت تهمًا لـ11 منهم بالتورّط في الجريمة. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي إلى الآن.