صدامات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال في الضفة الغربية

(أ ف ب):

جرح خمسة شرطيين ومدني في مواجهات، الخميس، بين شرطة الاحتلال ومستوطنين في موقع مستوطنة قديمة تم إخلاؤها في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إن "قوات الأمن بدأت صباح الخميس إجلاء سكان مبنيين بنيا بدون تصاريح في مستوطنة عمونة".

وسمحت الحكومة الاسرائيلية في مارس 2017 ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لنقل السكان اليهود في عمونة المستوطنة التي بنيت بدون موافقة السلطات وتم إخلاؤها في فبراير 2017.

وعلى الرغم من اتفاق بين قيادة المستوطنين والسلطات الاسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة بدلا من عمونة، يحاول ناشطون العودة للتمركز في الموقع.

وقالت الشرطة في بيانها إن خمسة شرطيين ومدنيا جرحوا بحجارة رشقوا بها وتم توقيف شخصين.

وأوضح البيان أن "عشرات الأشخاص استخدموا العنف ضد قوات الشرطة التي لجأت إلى وسائل تفريق المتظاهرين".

ويفترض أن يقوم الجيش بإزالة المبنيين المسبقي الصنع اللذين أقيما في المكان عندما تنتهي الشرطة من إجلاء المدنيين الذين يتظاهرون لتجنب ذلك، حسب الشرطة.

وكانت مستوطنة عمونة "العشوائية"، أي المبينة بدون ترخيص من سلطات الاحتلال، أنشئت كموقع أثري في 1995 على مرتفعات مستوطنة عوفرا شمال رام الله. واعتبارا من 1997 بدأ يسكنها مستوطنون شباب.

وكانت نحو أربعين عائلة تعيش في منازل مسبقة الصنع فيها. وعلى الرغم من أنها "غير قانونية" لأنها مبنية على أراض يملكها فلسطينيون لديهم وثائق تثبت ملكيتها صادقت عليها السلطات الاسرائيلية، تطورت عمونة بعد ذلك بفضل أموال حكومية.