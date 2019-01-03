الكويت توقف الملاحة البحرية في 3 موانيء بسبب الطقس السييء

الكويت - (د ب أ):

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة ، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن عمليات دخول وخروج السفن في ميناءي الشويخ والدوحة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 ميلا في الساعة وارتفاع الأمواج بينما العمليات في ميناء الشعيبة كانت متوقفة من الساعة الثانية فجرا.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أعلنت أن الطقس سيشهد نشاطا في الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وكذلك البحر يكون عالي الموج بنحو سبعة أقدام.