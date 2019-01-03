الأمن التونسي يعلن مقتل 3 عناصر إرهابية في سيدي بوزيد

تونس - (د ب أ):

أعلنت مصادر أمنية تونسية اليوم الخميس مقتل ثلاثة عناصر إرهابية في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، وذلك في عملية أمنية استهدفت منزلا تتحصن داخله مجموعة مسلحة.

وأفادت إذاعة تونس الدولية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن جرت فجر اليوم، و"تمكنت من القضاء على ثلاثة عناصر، بينهما اثنان فجرا نفسيهما".

وذكر التلفزيون الرسمي أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين قوات الأمن والمسلحين، كما سُمع دوي انفجارات.

وطوقت قوات الأمن المدينة، بينما لا تزال العملية الأمنية مستمرة.