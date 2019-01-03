كاتب سعودي: الرئيس السيسى نجح فى إعادة مصر إلى أشقائها العرب والأفارقة

الكويت - (أ ش أ):

قال الكاتب الصحفي السعودى مشعل أبا الودع الحربي، إن خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى في تنمية القارة الأفريقية، تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف الحربى – فى مقال له نشر اليوم الخميس بجريدة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان "مصر والعودة إلى جذورها الأفريقية" – أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل جاهدا منذ وصوله الى الحكم، لعودة مصر الى أشقائها العرب والأفارقة، باعتبار أن مصر تنتمي الى العالم العربي والقارة الافريقية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى نجح في السياسة الخارجية لمصر، واستطاع بزياراته الخارجية، إعادة العلاقات مع الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى، أكد في (منتدى افريقيا 2018)، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، وحضره رؤساء دول، ووزراء، ورجال أعمال، وممثلو عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الدولية، فخر مصر بجذورها الأفريقية، مشيرا إلى أن أفريقيا عانت كثيرا من الاحتلال والتهميش، وهو ما أدى إلى تكون عدد من الجماعات الارهابية، مثل "بوكو حرام"، و"الشباب" الصومالية، بالاضافة الي الأطماع الايرانية، والتركية، والقطرية، في التوغل في القارة الأفريقية، ودعم الارهاب فيها والجماعات الارهابية التي تهدد المنطقة والعالم.

وقال الحربى "إن منتدى أفريقيا الذي اقيم برعاية الرئيس السيسي، قطع الطريق على كل الدول التي تحاول ضرب العمق الستراتيجي لمصر من الجنوب، وأعطى الأمل للقارة السمراء في التخطيط لمستقبل أفضل، وجذب الاستثمارات اليها من جميع أنحاء العالم؛ للقضاء على الفقر، والجوع، والبطالة، والارهاب، وهذا ما طالب به الرئيس المصري، بضرورة بدء المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك الدولي، والبنوك الأوروبية، وصناديق الاستثمار، بالاستثمار في القارة الافريقية، خصوصا أن الدول الأوروبية تعاني من الهجرة غير الشرعية التي تخرج من الدول الافريقية .. فالحل هو الاستثمار في هذه الدول لوقف موجات الهجرة غير الشرعية، وتنمية القارة وزرع الأمل في نفوس الأفارقة".

ولفت إلى أنه تم خلال (منتدى افريقيا 2018)، توقيع أكثر من 30 اتفاقية باستثمارات تفوق الثلاثة مليارات دولار في مجالات ريادة الأعمال ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأعمال الفنية، والبنية الاساسية، بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع البنك الدولي؛ لتمويل القطاع الخاص، فى حين وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، 4 اتفاقيات سوف تعود بالخير على مصر والشعب المصري.

وأكد الحربى أن الرئيس السيسي يدعم الدول الأفريقية بكل قوة، ويرى أن المستقبل في تنمية المنطقة، هو دعم للقارة السمراء، ولذلك أعلن تأسيس صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في القارة الأفريقية؛ لتشجيع المصريين على الاستثمار في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق الاستثمارات في البنية التحتية المعلوماتية، وكذلك إعداد برنامج رئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة، وتقديم منح تدريبية لهم في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد في القارة السمراء.

وتابع قائلا " إن (منتدى أفريقيا 2018) يعد منتدى الخير للقارة الأفريقية، لافتا إلى أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي العام الجاري، سيحملها على عاتقها هموم ومشكلات القارة الأفريقية، ولذلك سوف تحاول مصر جاهدة ترسيخ علاقاتها مع الدول الافريقية، وتربط دول القارة مع بعضها من خلال طريق القاهرة / كيب تاون.

وشدد الكاتب الصحفى السعودي على أن خطوات مصر في تنمية القارة الأفريقية، تؤكد سير مصر على الطريق الصحيح، وأضاف قائلا "إن محاولات الاخوان لاسقاط مصر، كلها باءت بالفشل، بعد أن نجحت مصر في احباط مخططات الاخوان الارهابية، التي كانت ترفع شعار (نحمل الخير لمصر)، لكنها كانت تريد الدمار والفوضى لمصر، لكن الشعب المصري وقف في وجه جماعات الظلام، واستطاع هزيمة المشروع الاخواني في 30 يونيو، وقضى على أحلامهم بالعودة الى حكم مصر مرة أخرى، عندما اختار عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية مرتين.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا من شر الاخوان".