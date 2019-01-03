  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    تايلاند تستعد للعاصفة الاستوائية "بابوك"

    08:23 ص الخميس 03 يناير 2019
    تايلاند تستعد للعاصفة الاستوائية "بابوك"

    تايلاند

    بانكوك - (د ب أ):

    يستعد جنوب تايلاند للعاصفة الاستوائية "بابوك" التي يحتمل أن تكون مدمرة، ويتوقع أن تضرب المنطقة من الخميس حتى السبت، حسبما أفادت إدارة منع الكوارث وتخفيفها.

    وذكرت الإدارة يوم الخميس أن العاصفة تتحرك غربا من الطرف الإندونيسي إلى خليج تايلاند برياح تصل سرعتها القصوى إلى 65 كيلومترا في الساعة.

    ويمكن أن تكون "بابوك" العاصفة الأكثر تدميرا التي تضرب تايلاند منذ عام 1962، منذ أن حصدت العاصفة الاستوائية "هاريت" أرواح نحو ألف شخص في البلاد، وفق السلطات.

    ومن المتوقع هطول أمطار حتى السبت في معظم مناطق جنوب تايلاند، بما في ذلك مقاصد سياحية مثل بوكيت وكوه ساموي وكرابي.

    وذكر مسؤولون أنه لم يتم السماح لأي قارب بالإبحار كما تم منع السباحة في البحر، حيث يمكن أن يصل ارتفاع أمواج البحر إلى خمسة أمتار.

    تايلاند عاصفة استوائية عاصفة بابوك الكوارث الطبيعية

    الخبر التالى:

    الرئيس العراقي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان