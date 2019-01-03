مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين

بكين - (أ ش أ):

سجلت مدينة "روقاو" بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، رقما قياسيا بوجود 440 معمرا لديها تزيد أعمار كل منهم علي 100 عام.

وذكرت السلطات المحلية – في بيان اليوم الخميس - أن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية قدرها 37%، مشيرة إلى أن عدد سكان المدينة يبلغ حوالي 1.4 مليون شخص، وتضم 92 رجلا و 348 سيدة من المعمرين الذين يصل عمرهم إلى 100 عام وأكثر، فيما يبلغ عمر أكبرهم 110 أعوام.

ويعتقد أن عادات الأكل والنوم الصحية، وكذلك البيئة المواتية ساهمت في طول العمر لسكان المدينة.

وشهدت الصين، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، زيادة في متوسط العمر المتوقع للسكان على مر السنين، من 74.83 سنة خلال عام 2010 إلى 76.7 سنة في عام 2017.