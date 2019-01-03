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    ارتفاع عدد ضحايا ماجنيتوجورسك إلى 37 قتيلاً و5 مجهولين‎

    07:44 ص الخميس 03 يناير 2019
    ارتفاع عدد ضحايا ماجنيتوجورسك إلى 37 قتيلاً و5 مجهولين‎

    قتلى وجرحى ومفقودون إثر انهيار مبنى في روسيا

    موسكو - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي انهار الإثنين الماضي، في مدينة ماجنيتوجورسك وسط روسيا، ليرتفع عدد الضحايا بذلك إلى 37.

    ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الوزارة في بيان قولها إن :"فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين لرجل وامرأة، لافته في الوقت ذاته إلى أن مصير خمسة أشخاص لا يزال غير معروف".

    وانهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماجنيتوجورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية الإثنين الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.

    يذكر أن لجنة التحقيق أن الفرضية صرحت في وقت سابق أن الأكثر احتمالا وراء الحادث هي انفجار أنبوب للغاز المنزلي.

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