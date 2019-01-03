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    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 122 قتيلا

    07:41 ص الخميس 03 يناير 2019
    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 122 قتيلا

    أرشيفية

    مانيلا - (د ب أ):

    قال مسؤولون اليوم الخميس إن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في شرق الفلبين قفزت إلى 122 شخصا، مع تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى مناطق معزولة ومن ثم انتشال مزيد من الجثث.

    ولا يزال نحو 30 شخصا في عداد المفقودين، بحسب السلطات المحلية.

    وأعاق استمرار هطول الأمطار الغزيرة عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية خلال الأيام الماضية ، إلا أن المسؤولين يأملون في الوصول إلى المناطق المنكوبة مع بدء تحسن الأحوال الجوية.

    وطمر انهيار أرضي 50 منزلا على الأقل في بلدة ساجناي بمقاطعة كامارينس سور.

    وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات ، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي أثر على البلاد لمدة أيام بعد عيد الميلاد ، في تشريد نحو 25 ألف شخص.

     

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