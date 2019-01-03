مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من موجة أعمال إرهابية يهودية ضد الفلسطينيين

وكالات:

نقلت قناة "مكان" الرسمية، في نشرتها مساء أمس الأربعاء، عن مصدر أمني إسرائيلي كبير تحذيره من "احتمال وقوع أعمال إرهابية يهودية في (السامرة) نابلس، ضد سكان فلسطينيين "لن تكون مجرد حوادث رسم شعارات معادية أو ثقب إطارات السيارات".

وحذر المسؤول الأمني، وفق ما نقلت أيضًا وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، من اعتداءات إرهابية يهودية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، على غرار جريمة إحراق وقتل أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس في صيف عام 2015.

وأكد المصدر على "تصاعد جرائم ناشطي اليمين، وخاصة ما يطلق عليهم (شبيبة التلال) وسط تحذيرات جهات أمنية إسرائيلية من التصعيد في الضفة الغربية على ضوء هذه الجرائم".

وكشفت القناة تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" للرشق بالحجارة على طريق رقم ستين 60 في نفس المكان، حيث لقيت الفلسطينية عائشة الرابي مصرعها.

وذكر المصدر الأمني الإسرائيلي بأن "من قام بإلقاء الحجارة باتجاه سيارة الرابي هم يهود وليسوا فلسطينيون رموا حجارة عن طريق الخطأ".

وقال المسؤول الأمني، إنه "إذا استمرت موجة التصعيد فسوف نصل إلى حدث له نتيجة قاتلة، كالتي التي شاهدناها في دوما" في إشارة إلى جريمة حرق عائلة دوابشة.​