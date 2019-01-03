بريطانيا تعتقل شخصين للاشتباه في تهريبهما مهاجرين عبر المانش

لندن - (د ب أ):

اعتقلت السلطات البريطانية ، أمس الأربعاء، شخصين لتورطهما المزعوم في تهريب أشخاص عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش)، بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وذكرت الوكالة في بيان أنه تم اعتقال إيراني يبلغ من العمر 33 عاما، وبريطاني 24 عاما، في مانشستر مساء أمس الأربعاء "للاشتباه في ترتيب نقل مهاجرين بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة".

وجاء اعتقال الشخصين في وقت واجه فيه وزير الداخلية ساجد جاويد انتقادا لتشكيكه فيما إذا كان أولئك الذين يحاولون عبور القناة بشكل غير قانوني هم لاجئون "حقيقيون".

وقال جاويد في زيارة لمدينة دوفر الساحلية: "يجب طرح سؤال، هو: إذا كنت طالب لجوء حقيقي ، فلماذا لم تطلب اللجوء في أول بلد آمن وصلت إليه؟".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن 539 مهاجرا حاولوا السفر إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2018. ومن بين هؤلاء ، قام 80% بمحاولات الهجرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.