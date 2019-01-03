ترامب: ما زلت مستعدا للعمل مع الديمقراطيين لتأمين حدودنا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، أنه ما زال مستعدا للعمل مع الديمقراطيين لتأمين حدود البلاد.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "ما زلت على استعداد وأرغب في العمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون يؤمن حدودنا، ويدعم العملاء والضباط على الأرض ، ويُبقي أمريكا آمنة. دعونا ننجز ذلك".

وتابع: "ثمة اجتماع مهم اليوم حول أمن الحدود مع القادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس".

وأردف: "يجب على الطرفين العمل معا من أجل تمرير مشروع قانون التمويل الذي يحمي هذه الأمة وشعبها - وهذا هو أول وأهم واجب للحكومة".

ودعا ترامب قادة الكونجرس إلى العودة للبيت الأبيض غدا الجمعة من أجل مزيد من المفاوضات، حيث من المقرر أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب اليوم الخميس عندما ينعقد الكونجرس.

وانتهى لقاء الأربعاء في البيت الأبيض دون التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.