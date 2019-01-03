ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في روسيا لـ 28 قتيلاً و15 مفقودًا

وكالات:

ارتفع عدد قتلى انهيار مبنى سكني في روسيا إلى 28 قتيلاً، بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وأعلن مسؤولو الطوارئ أنه ما زال هناك 15 من سكان المبنى المؤلف من 10 طوابق في مدينة مغنيتاغورسك الروسية في عداد المفقودين، وفق "سكاي نيوز عربية".

وانهار جزء من المبنى قبل فجر أمس الأول الإثنين، عقب انفجار يعتقد أنه نجم عن تسرب غاز.

وقال المسؤولون الروس إن احتمالات العثور على أي شخص على قيد الحياة تضاءلت بشكل حاد، مع دخول جهود الإنقاذ ليلة ثالثة من البرد القارس.

وبلغت درجات الحرارة ليلاً في المدينة نحو 20 درجة مئوية تحت الصفر.​