دعوة إلى إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة

بيروت - (د ب أ)

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان اليوم الأربعاء، إلى الإضراب يوم الجمعة المقبل للمطالبة بتشكيل حكومة في لبنان.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إن الدعوة إلى الإضراب تأتي لإطلاق صرخة بعنوان "تشكيل حكومة" لإنقاذ الشعب اللبناني، وذلك بعد اجتماع عقد بعد ظهر اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد العمالي .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن اجتماعاً موسعاً عُقد "بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، في حضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وأعضاء هيئة المكتب وبمشاركة ممثلين لروابط المعلمين في التعليم الثانوي والابتدائي نزيه جباوي وبهاء تدمري، رابطة الادارة العامة حسن وهبي ولجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، تم خلاله البحث في دعوة الاتحاد العمالي العام الى الإضراب الجمعة 4 يناير الحالي".

وقال الأسمر ،بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي "لقاء وطني جامع بين هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والادارة العامة والمجتمع المدني وحزب سبعة لاطلاق صرخة بعنوان تشكيل حكومة لانقاذ الشعب اللبناني، وهذا الإضراب ليس موجها ضد أحد وهو ليس مع أحد، بل إنه تحميل المسؤولية للجميع ومن ساهم في تأخير تشكيل الحكومة".

وأضاف "هذا اللقاء وهذه الدعوة الى الإضراب العام هما تعبير عن نبض الناس وشكوى المجتمع المدني الذي لا يجد سلطة تنفيذية يتوجه إليها بمطالبه الاجتماعية والمعيشية، فإن تشكيل الحكومة يجب ألا يكون مطلبا نقابياً أو شعبياً بل هو واجب دستوري لاستكمال تكوين السلطة ،وتأليف الحكومة ليس الحل بل البداية والطريق الصحيح لمعالجة مشاكل الناس العالقة منذ زمن".

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي، بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.