ارتفاع عدد ضحايا حادث الانهيار في روسيا إلى 31 قتيلا

موسكو - (أ ش أ)

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار أحد البنايات السكنية بمدينة ماجنيتاجورسك الروسية إلى 31 قتيلا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية أكد أن عمال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث من تحت الأنقاض، ليصل عدد ضحايا المأساة إلى 31 شخصا.

جدير بالذكر أن انفجاراً للغاز الطبيعي وقع في أحد المباني المكونة من 10 طوابق في ماجنيتاجورسك، بمنطقة تشيليابينسك، أمس الأول الإثنين.