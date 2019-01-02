  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    ارتفاع عدد ضحايا حادث الانهيار في روسيا إلى 31 قتيلا

    10:30 م الأربعاء 02 يناير 2019
    ارتفاع عدد ضحايا حادث الانهيار في روسيا إلى 31 قتيلا

    ارشيفية

    موسكو - (أ ش أ)

    ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار أحد البنايات السكنية بمدينة ماجنيتاجورسك الروسية إلى 31 قتيلا.

    وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية أكد أن عمال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث من تحت الأنقاض، ليصل عدد ضحايا المأساة إلى 31 شخصا.

    جدير بالذكر أن انفجاراً للغاز الطبيعي وقع في أحد المباني المكونة من 10 طوابق في ماجنيتاجورسك، بمنطقة تشيليابينسك، أمس الأول الإثنين.

    هذا المحتوى من

    موسكو روسيا انهيار مبني وزارة الطوارئ الروسية مدينة ماجنيتاجورسك منطقة تشيليابينسك

    الخبر التالى:

    أنقذا عشرات الأشخاص.. ماذا قال بطلا مصر بعد منحهما الجنسية اليونانية؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان