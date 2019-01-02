اليونان تحتفل بمصريين حصلوا على الجنسية لإنقاذهم عشرات الأشخاص من الموت

أثينا - (أ ش أ)

حصل ثلاثة صيادين مهاجرين (اثنين من مصر وآخر من ألبانيا) على الجنسية اليونانية لإنقاذهم عشرات الأشخاص الذين أجبرهم حريق هائل بقرية /ماتي/ شرقي العاصمة اليونانية /أثينا/ العام الماضي للجوء إلى البحر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية أن الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، أقام احتفالًا اليوم /الأربعاء/ للصيادين عماد الخيمي، ومحمود إبراهيم موسى من مصر وآخر من ألبانيا، حيث أكد بافلوبولوس أن هذه الاحتفالية تهدف أيضًا إلى "إرسال رسالة إلى أوروبا" بغرض التصدي للمشاعر الشعبية المناهضة للمهاجرين قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو المقبل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن المواطنين اليونانيين كانوا محاصرين داخل منازلهم أو على طول الطرق الضيقة حيث كانوا يحاولون الهروب من القرية المنكوبة، ما دفع الكثيرون إلى الاسراع تجاه البحر ولقى بعضهم مصرعه غرقًا، غير أن الصيادين الثلاثة تمكنوا من انتشال بعض الناجين من البحر ووصلوا بهم إلى أحد الموانئ القريبة بعد أن وصلت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة إلى الشاطئ ودمرت مئات المنازل كما أودت بحياة مئات الأشخاص.