ترامب: لم نحدد موعدًا للخروج من سوريا.. ونريد حماية الأكراد

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يحدد موعدًا لانسحاب قوات بلاده من سوريا، مشددًا على أن الولايات المتحدة تريد حماية الأكراد حتى بعد الانسحاب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان ترامب، أعلن اليوم الاربعاء، أن إغلاق الحكومة الولايات المتحدة، قد يستمر فترة طويلة.

وكشف النواب الديمواقراطيون فى مجلس النواب الأمريكى عن خطط لإنهاء الإغلاق الجزئى لإدارات الحكومة الفدرالية عبر التصويت على مشروع قانون مرتبط بمخصصات الميزانية فور سيطرتهم على المجلس الخميس.

لكن مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ أن النص لا يتطرق إلى تمويل الجدار الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك الذى يسعى إليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوقف الهجرة غير الشرعية.

وفى تغريدة انتقد فيها الديموقراطيين لرفضهم تمويل الجدار الحدودي، قال ترامب "سيقدم الديموقراطيون على الأرجح مشروع قانون، نظرا للطفهم المعتاد، يتخلى عن كل شيء ولا يقدم أى شيء لأمن الحدود، لا سيما الجدار".