الجيش الليبي: لا نقاتل لنصل طرابلس.. ونرصد تحركات الإرهابيين

كتب – مصراوي:

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن جيش بلاده يعمل على تطهير وحماية الصحراء الليبية، ليتيح المجال للمستثمرين الأجانب من العودة مرة أخرى، ومباشرة أعمالها في القطاعات المختلفة، مثل النفط والغاز.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، من بنغازي، أن هدف جيش بلاده ليس الوصول إلى طبرق ودرنة، بل القتال لتحرير كافة المواقع الليبية من الإرهاب والجريمة وبسط الأمن.

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي يعلم جيدًا المحرك الرئيسي للتنظيمات الإرهابية داخل بلاده، سواء دول أو أفراد، مؤكدًا أن القيادة العامة تطلع دائمًا إلى فرض الاستقرار في المنطقة.

وأكد على أنه مع الشعب الليبى فى تحقيق الديمقراطية، والتشديد على احترام الحريات العامة والخاصة طالما لا تخالف الدستور والأعراف والتقاليد.

وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، "أن الديمقراطية لها حدود ولسنا مع الحريات المطلقة بل التى تتفق مع الشريعة والقانون والأعراف والتقاليد".