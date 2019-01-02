  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    سوريا: انسحاب 400 مقاتل كردي من منبج

    06:56 م الأربعاء 02 يناير 2019
    سوريا: انسحاب 400 مقاتل كردي من منبج

    ارشيفية

    دمشق - (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الدفاع السورية انسحاب ما يقارب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات؛ تنفيذًا لاتفاق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق شمالي البلاد.

    وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء - أن الانسحاب جاء تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال سوريا بدءًا من الأول من يناير، حيث غادرت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات إلى قرية قره قوزاق شمال شرقي مدينة منبج بنحو 25 كم.

     

    هذا المحتوى من

    وزارة الدفاع السورية انسحاب مقاتلين اكراد مدينة منبج سوريا

    الخبر التالى:

    موسكو: منح الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا "وصولا قنصليًا"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان