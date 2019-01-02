سوريا: انسحاب 400 مقاتل كردي من منبج

دمشق - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية انسحاب ما يقارب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات؛ تنفيذًا لاتفاق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء - أن الانسحاب جاء تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال سوريا بدءًا من الأول من يناير، حيث غادرت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات إلى قرية قره قوزاق شمال شرقي مدينة منبج بنحو 25 كم.