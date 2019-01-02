روسيا: لا آثار لمتفجرات في المبنى المنهار بمدينة "ماغنيتوغورسك"

موسكو - (أ ش أ)

ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن الخبراء لم يعثروا على آثار مواد متفجرة في أنقاض المبنى السكني الذي انهار أول أمس الاثنين في مدينة ماغنيتوغورسك وسط روسيا.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - إنه "حتى اللحظة لم يعثر خبراء المتفجرات في أجزاء الأنقاض التي تم تفتيشها على آثار مواد متفجرة أو مكوناتها"، مضيفة أن التحقيق ينظر في كافة الفرضيات المحتملة لأسباب وقوع الحادث"، مشيرة إلى أن العمل على استيضاح ملابسات المأساة مستمر على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء بانتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 22 قتيلا.

كان مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك قد تعرض أول أمس الإثنين لانهيار جزئي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مستمرة حتى الآن.