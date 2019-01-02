العراق بعد داعش: إعدامات جماعية ومقابر للأحياء (الحلقة الأولى)

ترجمة - سارة عرفة ورنا أسامة وهدى الشيمي:

تقول مجلة نيويوركر الأمريكية إن المعارك الضارية التي شنتها القوات العراقية على تنظيم داعش ألحقت بالتنظيم المتطرف أضرارًا كبيرة، كما أنها قضت على أغلب مواردها، مع ذلك تتوقع إلا تنتهي الحرب في وقت قريب، فالغارات الجوية لن تقتل فكرة، لذلك خارت قوى أنظمة الأمن والاستخبارات في العراق خلال محاولته إنهاء المهمة.

وتوضح المجلة، في تقرير مطول على موقعها الإلكتروني، أن المسؤولين في الجيش الأمريكي والعراقي أمضوا سنوات طويلة في التخطيط لحملة تخيلص العراق من الداعش، وكأن غياب الجهاديين سيقود العراق تلقائيًا نحو مستقبل ديمقراطي مُشرق، كالذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وأوهم العالم بأنه سيسعى لتحقيقه من أجل الحصول على موافقتهم على غزو العراق عام 2003.

فيما تُشير نيويوركر إلى أن داعش استمد قوته من خلال فساد وقسوة الدولة العراقية، وبنى نفسه على أنقاضها.

ذروة النجاح

على مدار نحو ثلاثة أعوام سيطر داعش على حوالي نصف مساحة سوريا وثلث العراق، حيث يتواجد ملايين الأشخاص، فدمر المساجد والمدارس وخرّب المواقع الأثرية، وشن حملة تطهير عرقية وإبادة جماعية، واختطف النساء واستخدمهن كعبيدات للجنس، ووصل نجاح التنظيم ذروته في عام 2014، حتى أنه كاد أن يستولي على بغداد، وأوشكت الدولة العراقية على الإنهيار.

والآن بعد أن فقد داعش مدينة الموصل أكبر المدن التي استطاع السيطرة عليها، وكانت مصدر شرعيته وثرائه وقوته، أصبح مئات آلاف المدنيين يعانون، لاسيما وأن أي شخص تعامل مع التنظيم أو كان له أي اتصال به إما أن يُقتل، أو يُطرد من المجتمع.

ووفقًا لمسؤول استخباراتي بارز فإن آلاف الرجال والشباب متهمين الآن بالانتماء لداعش، وتم إعدام المئات منهم حتى الآن، مُشيرا إلى أن عدد قليل جدًا من المشتبه بهم يُرسلون إلى المحكمة، من أجل إيهام المواطنين بأنه يتم التعامل مع الجميع بعدالة.

انتهاكات وفظائع

الآن يعيش العراق مرحلة ربما تكون الأكثر حساسية في تاريخه الحديث. تقول المجلة إن التنظيم الجهادي هُزم في المعركة ولم ينهار لأي سبب داخلي، لذلك فهو لم يفقد مصداقيته ولايزال البعض يتعامل معه باعتباره بديلا منطقيا ومناسبا للغاية قادرا على حكم البلاد بالعدل، ما يضع الحكومة العراقية أمام تحد حقيقي، فهل ستتمكن من استعادة هؤلاء الأشخاص وإقناعهم بأن التنظيم لم يكن سوى مجموعة من المرتزقة الذين عاثوا في الأرض فسادا.

وبحلول شهر يوليو الماضي، كان مقاتلو داعش قتلوا الآلاف من قوات الحكومة، ورجال الشرطة، بالإضافة إلى تعرض قادة عراقيين لضغوط هائلة لإنهاء المعركة. وتحولت الأسابيع القليلة التالية إلى حمام دم، وذلك لأن كل من ألقي القبض عليه من رجال داعش، أُعدم فورا، وقامت قوات الأمن العراقية بتصوير أنفسهم وهم يلقون الأسرى من على المنحدرات، ويطلقون النار عليهم، وحلقت طائرات الهليكوبتر في نهر دجلة وقصفت الناس وهم يحاولون السباحة عبرها.

افترضت القوات العراقية أن أي شخص لا يزال يعيش في المدينة القديمة انحاز إلى الدولة الإسلامية. لذا استمرت القوات لباقي الشهر في إلقاء الجثث في مجرى النهر.

قال أحد ضباط الجيش العراقي لموقع إخباري شرق أوسطي: "لقد قتلناهم جميعاً"، في إشارة إلى كل من انضم إلى داعش، رجالاً ونساء وأطفالاً. وبينما كان يتحدث، سحب زملاؤه مشتبهاً به في الشوارع بواسطة حبل مربوط حول عنقه، وقال: "نحن نقوم بنفس ما كانت تقوم به داعش، فقد نزل الناس إلى النهر للحصول على الماء ، لأنهم كانوا يموتون من العطش، لكننا قتلناهم".

ومع انتهاء المعركة، ردم الجنود أنفاق داعش، لخنق أي جهادي داعشي كان لا يزال على قيد الحياة، ولإخفاء أي معالم لجثثهم وذلك بخلطها مع الخرسانة، وبالتالي حجب حجم الفظائع والانتهاكات التي ارتكبوها بحقهم، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الصحفيين، مازالوا يجدون جثث النساء والأطفال على ضفتي النهر، وهي معصوبة العينين، ومقيدة من الخلف، وثقوب الرصاص واضحة في جماجمهم.

مقابر للأحياء

بعد عام ونصف من إعلان العراق النصر، أصبحت مدينة الموصل القديمة في حالة خراب، حتى أن ضوء الشمس بات يلمع من خلال ثقوب الرصاص في أبواب المرآب القصدير. وتقدر الأمم المتحدة خسائر معركة الموصل بحوالي عشرة ملايين طن من الأنقاض.

كذلك تُشير نيويوركر إلى أن العديد من المباني التي كانت مأهولة بشكل مستمر منذ القرن السابع حتى الأسبوع الثاني من يوليو عام 2017، تحولت إلى مقابر دُفن فيها سكانها أحياء.

تعاون الأهالي مع منظمات الدفاع المدني للبحث عن الجثث الموجودة تحت الأنقاض في الموصل القديمة، عقب انتهاء المعركة بوقت قصير.

وحتى الآن، تضاربت حصيلة القتلى من المدنيين، فقد اعترف التحالف الذي تقوده امريكا بوقوع مئات القتلى من المدنيين، لكن قوات الدفاع المدني العراقي سجلت بيانات كشفت عن العثور على آلاف الجثث بمدينة الموصل، كما حصلت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية على قائمة قتلى تضم ما يقرب من عشرة آلاف مدني، تم تسجيل جثتهم في المشرحة المحلية.

وتنوعت أسباب الموت بين سحق العظام نتيجة سقوط خرسانة المباني على الأجساد، وبين نسف كامل للجثث.

مصير مجهول

وتقول نيويوركر إن نحو 5 آلاف أوروبي انضموا إلى داعش. ومن بين آلاف أو أكثر عادوا إلى بلدانهم الأصلية، لم يُتهم سوى عدد قليل جدا بارتكاب جرائم، نظرًا لشِبه استحالة جمع الأدلة على مستوى المحاكم في منطقة حرب أجنبية. وفي الوقت ذاته فإن وكالات الاستخبارات الأوروبية يلزمها فريقًا لا يقل عن 30 شخصًا لإجراء مراقبة شاملة لعُنصر واحد.

وتُشير المجلة إلى أن الدول التي حظرت عقوبة الإعدام، تشجع العراق ضمنيًا على القضاء على مواطنيها الجهاديين. يقول الدبلوماسي الأوروبي للمجلة: "إذا كانت الحكومة العراقية تجمع وتقتل العراقيين بهذه الطريقة، فعلينا أن نشجب ذلك بصوت عالٍ".

وتابع "لكن ليس لدينا أي فكرة عما يجب فعله بشأن مواطنينا. لا توجد سياسة واضحة".