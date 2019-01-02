ارتفاع عدد ضحايا المبنى المُنهار في روسيا إلى 18 قتيلًا

موسكو- (أ ف ب):

عثرت فرق الإغاثة الروسية، الأربعاء، على مزيد من الجثث بين أنقاض المبنى الذي انهار في روسيا ليلة رأس السنة إثر انفجار غاز، ليرتفع العدد المؤكد للضحايا إلى 18.

ولا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب الانفجار الذي دمر 35 شقة سكنية في مدينة ماجنيتوجورسك الواقعة في جبال الأورال.

ويتحدى عناصر الاغاثة تدني الحرارة إلى ما دون 27 درجة مئوية، مواصلين عمليات البحث بين الكتل الاسمنتية وقضبان المعادن الملتوية.

وكوفئت جهودهم الثلاثاء عند العثور على رضيع عمره عشرة أشهر حيا تعرفت عليه أمه.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان إنه عند الساعة 12:15 بتوقيت موسكو (09:15 بتوقيت جرينتش) كانت الفرق قد انتشلت جثث 18 شخصا بينهم طفلين من بين أنقاض المبنى المنهار جزئيا.

وتم إنقاذ ستة أشخاص بينهم طفلين فيما لا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين.

والانفجار الناجم كما يعتقد عن تسرب غاز، دمر المبنى المؤلف من 9 طوابق في بلدة ماجنيتوجورسك الصناعية التي تبعد قرابة 1700 كيلومترًا شرق موسكو، في ساعة مبكرة الاثنين.

وأفاد شهود عيان عن "موجة نار" من جراء الانفجار الذي قالوا إنه كان قويا إلى حد هشم نوافذ في مبان مجاورة.

والمبنى المشيّد منذ الحقبة السوفيتية كان يضم 1100 ساكن وقد تسبب الانفجار في حرمان عشرات الأشخاص من مأوى ليلة رأس السنة.