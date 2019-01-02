مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء حادث قطار في الدنمارك

كوبنهاجن - (د ب أ):

أكدت الشرطة الدنماركية مقتل ستة أشخاص جراء حادث قطار صباح اليوم الأربعاء على جسر ستوربيلت (جسر الحزام الكبير) بالدنمارك، وأعلنت إصابة 16 شخصا آخرين.

وأكدت الشرطة بذلك عدد الضحايا الذي صرحت به السكك الحديدية الدنماركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم.

وأوضحت الشرطة بجزيرة "فين" الدنماركية أن السيارات يمكنها السير مجددا بسرعة منخفضة على الجسر في الاتجاه الشرقي، وطلبت الشرطة عدم التقاط أية صور لموقع الحادث.

يذكر أن القطار اصطدم بجسم قرابة الساعة 30ر7 (بالتوقيت المحلي)، الأمر الذي استلزم استخدام المكابح بقوة.

وذكرت وسائل إعلام دنماركية أنه ربما يكون الجسم الذي اصطدم به القطار هو جزء من قطار بضائع قادم من الاتجاه المعاكس.

ولا توجد أية تفاصيل أدق في هذا السياق حتى الآن.

يشار إلى أن جسر ستوربيلت يربط بين جزيرتي فين وزيلاند الدنماركيتين ويعد بذلك أحد أهم طرق التجارة بالدنمارك.

وكانت رياح قوية تسببت مؤخرا في انقطاع التيار الكهربائي وإرباك حركة المرور في أجزاء كبيرة من الدول الاسكندنافية، كما تأثرت حركة مرور العبارات جراء العاصفة أيضا. وتسبب تساقط الأشجار بالسويد في انقطاع التيار الكهربائي فيما يزيد على 100 ألف منزل صباح اليوم.