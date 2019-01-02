الاحتلال يصيب شابًا فلسطينيًا ويعتقل 18 بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، وعشرات الطلبة بالاختناق في بيت لحم جنوب الضفة، وتم اعتقال 18 مواطنًا آخرين من مناطق متفرقة بالضفة، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلاً شمال القدس المحتلة.

ففي القدس؛ هدمت طواقم وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة المغربي، شمال القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريًا محكمًا في محيط المنزل الواقع في حي المطار، شمال المدينة المقدسة، خلال عملية هدم وتدمير المنزل.

من ناحية أخرى، وفي جنين، أصيب شاب فلسطيني، بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، فيما اعتقل 8 آخرون، بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة.

وأفاد شهود عيان بأن تلك القوات اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة الشاب محمد صبحي مطاحن بالرصاص الحي في الساق، وآخرين بالاختناق.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، بعد دهم منزل ذويه.. وفي نابلس اعتقلت أربعة شبان بينهم ثلاثة أسرى محررون.

أما في جنوب الضفة، فأصيب، عشرات الطلبة الفلسطينيين بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي صبري جبريل، إن عشرات الطلبة أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة، خلال المواجهات، كما هددت مدير المدرسة بإغلاقها.. وأضاف، أن تلك القوات أغلقت المدخل الشمالي للبلدة بالكامل.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين، واستدعت آخر من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن تلك القوات سلمت الشاب ورد عوض شقيق الشهيد جعفر عوض من بلدة بيت امر بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها في مركز "عصيون" الاحتلالي شمال الخليل.