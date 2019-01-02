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في اليابان.. أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ 200 عام

01:43 م الأربعاء 02 يناير 2019
في اليابان.. أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ 200 عام

إمبراطور اليابان أكيهيتو

(بي بي سي):
ألقى إمبراطور اليابان أكيهيتو، آخر خطاب شعبي له بمناسبة حلول العام الجديد ، بعدما ظل على عرش بلاده لثلاثة عقود.
واستمع إلى الخطاب الآلاف من اليابانايين المتحمسين وهم يلوحون بالأعلام الوطنية أثناء ظهور الإمبراطور في شرفة قصره في العاصمة طوكيو.
ومن المقرر أن يتنازل الإمبراطور عن سلطاته لولي عهده، ابنه الأكبر الأمير ناروهيتو في إبريل المقبل، ليصبح بذلك أول إمبراطور يتخلى عن عرشه في اليابان خلال مئتي عام.

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امبراطور اليابان أكيهيتو

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