في اليابان.. أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ 200 عام

(بي بي سي):

ألقى إمبراطور اليابان أكيهيتو، آخر خطاب شعبي له بمناسبة حلول العام الجديد ، بعدما ظل على عرش بلاده لثلاثة عقود.

واستمع إلى الخطاب الآلاف من اليابانايين المتحمسين وهم يلوحون بالأعلام الوطنية أثناء ظهور الإمبراطور في شرفة قصره في العاصمة طوكيو.

ومن المقرر أن يتنازل الإمبراطور عن سلطاته لولي عهده، ابنه الأكبر الأمير ناروهيتو في إبريل المقبل، ليصبح بذلك أول إمبراطور يتخلى عن عرشه في اليابان خلال مئتي عام.