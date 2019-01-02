الإمارات: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

(بي بي سي):

قالت الإمارات إن الأزمة الخليجية يبدو أنها ستستمر في العام الجديد بسبب ما وصفته باستمرار قطر في سياسات "مخربة".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الأزمة المتواصلة، في تقديره، يحركها أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعلنت السعودية وثلاث دول عربية (مصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا في يونيو2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.