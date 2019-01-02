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الإمارات: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

01:17 م الأربعاء 02 يناير 2019
الإمارات: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر

(بي بي سي):
قالت الإمارات إن الأزمة الخليجية يبدو أنها ستستمر في العام الجديد بسبب ما وصفته باستمرار قطر في سياسات "مخربة".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الأزمة المتواصلة، في تقديره، يحركها أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعلنت السعودية وثلاث دول عربية (مصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر سياسيا واقتصاديا وتجاريا في يونيو2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

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مقاطعة قطر الإمارات مصر السعودية قطع العلاقات مع قطر

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