جنرال أمريكي بارز: لا يشرفني العمل في إدارة ترامب لأنه "بلا أخلاق"

(بي بي سي):

قال القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال إنه لا يشرفه العمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب لأنه "بلا أخلاق".

وفي مقابلة مع شبكة أيه بي سي" الأمريكية، قال الجنرال المتقاعد إنه من المهم أن يعمل مع أناس يتحلون بالأمانة إذا فكر في العمل مرة أخرى.

ورد ترامب على تصريحات ماكريستال في تغريدة له مع بداية العام الجديد واصفا إياه بـ "الكلب" الذي "طرده (باراك) أوباما من منصبه".