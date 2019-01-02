  • عاجل:خلال ساعتين.. الأرصاد: رياح تصل حد العاصفة وتحذيرات للمرضى والسائقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    جنرال أمريكي بارز: لا يشرفني العمل في إدارة ترامب لأنه "بلا أخلاق"

    01:05 م الأربعاء 02 يناير 2019
    جنرال أمريكي بارز: لا يشرفني العمل في إدارة ترامب لأنه "بلا أخلاق"

    ستانلي ماكريستال

    (بي بي سي):

    قال القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال إنه لا يشرفه العمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب لأنه "بلا أخلاق".

    وفي مقابلة مع شبكة أيه بي سي" الأمريكية، قال الجنرال المتقاعد إنه من المهم أن يعمل مع أناس يتحلون بالأمانة إذا فكر في العمل مرة أخرى.

    ورد ترامب على تصريحات ماكريستال في تغريدة له مع بداية العام الجديد واصفا إياه بـ "الكلب" الذي "طرده (باراك) أوباما من منصبه".

    هذا المحتوى من

    BBC
    ستانلي ماكريستال إدارة ترامب أفغانستان القوات الأمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان