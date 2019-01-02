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    مصر تدين حادث الطعن بمحطة قطارات في بريطانيا

    01:04 م الأربعاء 02 يناير 2019
    مصر تدين حادث الطعن بمحطة قطارات في بريطانيا

    صورة أرشيفية

    القاهرة - (د ب أ):

    أدانت مصر حادث الطعن الذي وقع في محطة قطارات بمدينة مانشستر في بريطانيا ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

    وأعربت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، عن خالص تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

    كما جدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بتكثيف جهوده لاتخاذ خطوات جادة نحو تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره.

     

    مصر بريطانيا حادث قطار مدينة مانشستر وزارة الخارجية

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