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    إثيوبيا: تعيين نجوسو تلاحون سكرتيرًا صحفيًا لرئيس الوزراء

    12:43 م الأربعاء 02 يناير 2019
    إثيوبيا: تعيين نجوسو تلاحون سكرتيرًا صحفيًا لرئيس الوزراء

    نجوسو تلاحون وكاساحون جوفيوز

    القاهرة- (مصراوي):
    عين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأربعاء، السيد نجوسو تلاحون سكرتيرًا صحفيًا لرئيس الوزراء خلفًا للسيدة بيليني سوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).
    كما عُيّن وزير الدولة في وزارة الاتصال الحكومي السابق كاساحون جوفيوز نائبًا ل للسكرتير الصحفي الجديد لرئيس الوزراء، وفق (إينا).
    كان آبي أحمد قد عيّن بلينا سيوم سكرتيرًا صحفيًا لرئيس الوزراء، نوفمبر الماضي،كما عيّن هيلين يوسف نائبة لها.
    وشغل تلاحون في وقت سابق منصب مدير مكتب الاتصال الحكومي في ولاية أمها را الإثيوبية.

    نجوسو تلاحون إثيوبيا بيليني سوم

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