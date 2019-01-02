الصومال تأمر مسؤولا رفيعا في الأمم المتحدة بمغادرة أراضيها

(بي بي سي):

أمرت حكومة الصومال نيكولاس هايسوم وهو مسؤل رفيع في بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد واتهمته بانتهاك مدونة قواعد السلوك التي تنظم عمل المنظمة الدولية.

وكان هايسوم قد أعرب الأحد الماضي في رسالة وجّهها إلى وزير الأمن الصومالي عن قلقه إزاء اعتقال قوات الأمن الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة في أوائل الشهر الماضي مختار روبو وهو متشدد إسلامي سابق .

وقد أدى اعتقال روبو إلى حدوث احتجاجات عنيفة قتل فيها أحد عشر شخصا على الأقل.