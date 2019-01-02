امرأتان تدخلان معبدا في الهند تحت جنح الظلام لأول مرة منذ قرن

(بي بي سي):

أعرب السياسيون اليمينيون في جنوب الهند عن غضبهم بعد أن دخلت امرأتان معبدا لأول مرة منذ قرن.

ويقع معبد ساباريمالا في ولاية كيرالا ويدور حوله نزاع مرير بين المحافظين والناشطين وخاصة بعد أن صدر حكم قضائي العام الماضي ألغى حظرا كان مفروضا على النساء يمنعهن من دخول المعبد.

واستمر المحتجون طوال أشهر في محاولة لمنع النساء من دخول المعبد.

ولكن في وقت مبكر من صباح هذا اليوم تمكنت امرأتان في الأربعينات من العمر بزيارة المعبد خلسة تحت جنح الظلام.

وقام على إثر ذلك كهنة المعبد بما أسموها طقوس التطهير.

ويوم أمس شكلت عشرات الآلاف من النساء سلسلة بشرية في ولاية كيرالا دعماً لأمر المحكمة الذي رفع الحظر عن زيارة النساء للمعبد.ةش6