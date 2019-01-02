عضو جمهوري بارز يشن هجوما لاذعا على ترامب

(بي بي سي):

شن العضو البارز في الحزب الجمهوري الأمريكي ميت رومني هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب.

وقال رومني إن كلمات ترامب وأفعاله تسببت في حالة من الفزع حول العالم.

وانتقد رومني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست شخصية الرئيس ترامب وقدرته على قيادة دولة منقسمة.

وقال رومني إنه يؤيد بعض سياسات ترامب، لكنه سيرفع صوته ضد قرارات اتخذها ترامب كانت عنصرية أو غير نزيهة أو ضارة بالديمقراطية.