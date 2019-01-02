العراق : انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش شمال شرقي ديالى

بغداد - (أ ش أ):

انطلقت عملية عسكرية عراقية لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي في بساتين الوقف شمال شرقي محافظة "ديالى" الواقعة شرقي العاصمة بغداد.

صرحت بذلك مصادر أمنية عراقية ، وقالت - حسب قناة ( الاخبارية العراقية) - إن "قوة أمنية مشتركة إنطلقت صباح اليوم الأربعاء ، بعملية عسكرية واسعة في مناطق بساتين المخيسة والكبة ضمن ما يسمى الوقف قرب ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى".

وأضافت ، أن "العملية جاءت لفرض الأمن والإستقرار وتعقب بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي ، خاصة بعد تكرار عمليات القنص التي استهدفت القوات الأمنية هناك مؤخرا".