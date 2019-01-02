روسيا تطور راجمات الصواريخ للسفن الحربية

موسكو - (أ ش أ):

أكد رئيس قسم الأسلحة في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرجي أبراموف، أنه يتم حاليا العمل على تطوير راجمات صواريخ للسفن الحربية .

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء عن أبراموف قوله إن الشركة لديها مبتكرات في مجال الذخائر التي ستستخدمها راجمات الصواريخ البحرية، موضحا أن الصواريخ مزودة برؤوس قتالية شديدة الانفجار وكذلك صواريخ غير موجهة جديدة ذات رؤوس قتالية عنقودية .

وأشار أبراموف إلى أن شركته بدأت عام 2017 الإنتاج الصناعي لقنبلة جوية موجهة مضادة للغواصات من الجيل الجديد.