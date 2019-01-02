أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

روسيا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في مغنيتوجورسك إلى 11 قتيلا

08:05 ص الأربعاء 02 يناير 2019
روسيا: ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في مغنيتوجورسك إلى 11 قتيلا

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم (الأربعاء)، انتشال جثتين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 11 قتيلا.

وقال ممثل لدائرة الوزارة في مقاطعة تشيليابينسك - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "حتى صباح اليوم (الأربعاء) تم انتشال 11 جثة"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ووقع الاثنين الماضي بمدينة ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية انهيار مبنى سكني مكون من 10 طوابق بسبب انفجار انبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، ولا تزال عمليات الإنقاذ في مكان الحادث مستمرة.

هذا المحتوى من

وزارة الطوارئ الروسية مدينة ماغنيتوغورسك انهيار مبنى

الخبر التالى:

رئيس الصين: لا يمكن لأي شخص أو قوة تغيير حقيقة أن تايوان جزء من الصين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان