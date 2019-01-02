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الصومال تعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

08:00 ص الأربعاء 02 يناير 2019
الصومال تعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

السفير نيكولاس هايسوم

مقديشيو - (أ ش أ):

اعتبرت الحكومة الصومالية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير نيكولاس هايسوم، شخصا غير مرغوب فيه.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن الحكومة الفيدرالية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة قرارها، متهمة السفير هايسوم بخرق قواعد العمل لمكتب الأمم المتحدة في الصومال والمساس باستقلالية البلاد.

ويأتي قرار الحكومة الصومالية بعد رسالة وجهها المبعوث الدولي إلى وزارة الأمن الصومالية طالبها فيها بتقديم توضيحات حول سقوط قتلى مدنيين أثناء احتجاجات شهدتها مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال منتصف ديسمبر الماضي، واعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان.

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الحكومة الصومالية الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم وزارة الخارجية الصومالية

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