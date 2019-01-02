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حول العالم في 24 ساعة: رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو

01:00 ص الأربعاء 02 يناير 2019
حول العالم في 24 ساعة: رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو

رئيس البرازيل الجديد وزوجته

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إقالة المتحدثة الرسمية باسم البنتاجون، وحضن الرئيس البرازيلي المنتخب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدانة السعودية لحادث الطعن بالمملكة المتحدة وتفجير الفلبين.

البرازيل نتنياهو البنتاجون السعودية

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