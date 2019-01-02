حول العالم في 24 ساعة: رئيس البرازيل الجديد "يحضن" نتنياهو

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إقالة المتحدثة الرسمية باسم البنتاجون، وحضن الرئيس البرازيلي المنتخب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدانة السعودية لحادث الطعن بالمملكة المتحدة وتفجير الفلبين.