أبرز التصريحات في 24 ساعة: انسحابنا من سوريا لا يؤثر على التزاماتنا تجاه إسرائيل
القاهرة - مصراوي:
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النواب الديمقراطيين بالكونجرس بعدم الاكتراث بـ"الحدود المفتوحة" مع المكسيك والجرائم والمخدرات التي تدخل الولايات المتحدة عبر تلك الحدود، وحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نواب البرلمان على دعم الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التوصل إليه مع التكتل، وذلك في رسالتها بمناسبة العام الجديد، وألمح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون في خطاب رأس السنة الجديدة بنيته لإجراء اللقاء الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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