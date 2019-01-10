مسؤول يمني: هجوم الحوثيين على العرض العسكري يؤكد سعيهم للتصعيد

صنعاء - (د ب أ)

أكد مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي ، الخميس، أن استهداف جماعة الحوثي للعرض العسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج/ جنوب اليمن/ بمثابة "تصعيد يؤثر كثيرا على المسار السياسي في البلاد".

وقال الرحبي- في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن هذا الحادث يؤكد أن مليشيات الحوثي تسعى للتصعيد وليس للتهدئة، من خلال استهداف قاعدة العند العسكرية".

وأضاف "رغم أن الأخبار الواردة تؤكد سلامة القيادات العسكرية، وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة ونائبه وقائد المنطقة العسكرية الرابعة؛ إلا أن هذا التصعيد العسكري سيكون له آثار كبيرة على الصعيد العسكري، وأيضا المسار السياسي الذي تماطل مليشيات الحوثي بالالتزام به والالتزام بمخرجات اتفاق ستوكهولم".

يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ الحوثيين لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من القيادات العسكرية بينهم محافظ لحج ورئيس هيئة الأركان العامة ونائبه، إضافة إلى مقتل 5 جنود.