الجامعة العربية تشارك في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب 2019

كتبت – إيمان محمود

عقدت وزارة الثقافة المصرية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمركز المنارة للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك للإعلان عن تفاصيل اليوبيل الذهبي للدورة (الـ50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، الذي سيقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، (بأرض المعارض- التجمع الخامس) خلال الفترة من 22 يناير ويستمر حتى 5 فبراير المقبل.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومعالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب،وسعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين، واللواء محمد الأمين رئيس مركز المنارة للمؤتمرات، ولفيف من الدبلوماسيين بالجامعة العربية.

ونقلت السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة التنظيمية المعنية بملف مشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة (50)، خلال المؤتمر الصحفي تحيات معالي السيد الأمين العام للجامعة العربية وتمنياته بنجاح هذه الفاعلية الثقافية الكبيرة، وفي هذا الإطار تواصل جامعة الدول العربية التجهيزات والترتيبات اللازمة لجناح الجامعة العربية في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.

وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف على المعرض في هذه الدورة، وجاء هذا الاختيار لإبراز إنجازات العمل العربي المشترك وليتوج لهذا الصرح العربي الذي يجمع في خزائنه مواد ثرية ترسم بالصور الحية الناطقة شخصيات وأحداث تاريخية كان من شأنها أن غيرت مجرى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول العربية.

كما وقع الاختيار على الدكتور ثروت عكاشة وسهير القلماوي شخصيتي المعرض هذا العام.

كما تقدمت السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالشكر والتقدير للرعاة الرسميون والشركاء المساهمون في جناح ضيف الشرف، بالإضافة لدعوة ضيوف الشرف وكبار الزوار و العديد من الكتاب والأدباء الأجانب والحاصلين على جوائز نوبل العالمية خلال الأعوام الماضية.

يمكن متابعة أخبار المشاركة العربية في معرض الكتاب على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الوسوم الرسمية التالية وعلى رأسها #المشاركة_العربية_في_معرض_الكتاب و #العمل_العربي_المشترك و #الثقافة_العربية و #الجامعة_العربية_ضيف_شرف.