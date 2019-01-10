"إير فرانس" توقف جميع رحلاتها إلى العاصمة السعودية

القاهرة - مصراوي

أعلنت شركة طيران "إير فرانس"، الخميس، إيقاف جميع رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض بداية من الشهر المقبل، وذلك بحسب بيان رسمي للشركة.

وذكر موقع "أراب نيوز" أن الشركة الفرنسية لن تُسّير رحلات جوية من العاصمة باريس إلى الرياض بعد الأول من فبراير المقبل بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.

لكن في الوقت ذاته سوف تستمر الخطوط الجوية السعودية في رحلاتها بين العاصمتين.

وذكر بيان الشركة الفرنسية أن "إير فرانس" قررت وقف رحلاتها المباشرة إلى الرياض بداية من الأول من فبراير 2019، وسوف تستمر في التعاون مع الخطوط الجوية السعودية في تسيير الرحلات من باريس إلى الرياض.

وتابع البيان: "بسبب الأداء الاقتصادي والتعاون مع الخطوط الجوية السعودية في الممر الملاحي (الرياض باريس)، سوف توقف الشركة الرحلات. آخر رحلة سوف تنطلق من مطار شارل ديجول بالعاصمة باريس ستكون يوم 31 يناير 2019 وسوف تعود من مطار الملك خالد بالرياض في الأول من فبراير 2019".

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن العملاء ممن يحملون تذاكر طيران لرحلات من باريس إلى الرياض والعكس بتاريخ بعد الأول من فبراير المقبل، سوف يتم حجز رحلات لهم على الخطوط الجوية السعودية.